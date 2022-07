Conciërge ‘Mijnheer Izaäc’ schenkt glas-in-loodramen van lts in Doesburg aan museum: wie weet waar ze exact hingen?

Izaäc Singadji was conciërge op de lts in Doesburg en later op Het Rhedens in Dieren. ‘Mijnheer Izaäc’ noemden de leerlingen de Doesburger, die geliefd was op school. Singadji overleed op 9 september 2021 aan de gevolgen van een fietsongeluk in Doesburg. Zijn vrouw Carla heeft de twee glas-in-loodramen nu geschonken aan streekmuseum De Roode Tooren.