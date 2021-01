CORONAKAART | Twaalf coronadoden, maar wel kelderende besmettingscijfers in Doesburg, Oost Gelre en Mook

DOESBURG - De besmettingscijfers gaan overal omlaag, maar bijna nergens in heel Nederland zó hard als in de gemeenten Doesburg, Mook en Middelaar en Oost Gelre. Tegelijkertijd vielen er de afgelopen 24 uur in onze regio wel twaalf mensen te noteren die aan corona zijn overleden.

De drie genoemde gemeenten horen overigens bij de in totaal acht gemeenten waar deze week een daling is van zestig procent of meer vergeleken met vorige week. Al met al is bij ongeveer tweederde van alle gemeenten in Nederland sprake van dalende besmettingscijfers.

Druk in ziekenhuizen neemt af

Landelijk werden het afgelopen etmaal 4740 nieuwe coronameldingen geregistreerd, meer dan duizend minder dan vorige week donderdag en ook onder het gemiddelde van de afgelopen week (4814), meldt het RIVM. In de ziekenhuizen neemt de druk ook iets verder af, voor de derde dag op rij. In totaal zijn nu 2239 patiënten met Covid-19 opgenomen, 58 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het laagste aantal in ruim een maand. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 644 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, 5 minder dan dinsdag.

Als altijd: niet overal gaat het goed. In zo'n honderd van de in totaal 352 zijn de infectiecijfers de afgelopen zeven dag nog gestegen. Daaronder de gemeenten Neder-Betuwe en Oude IJsselstreek, waar er zo’n kwart meer waren dan vorige week.

In regio waren de afgelopen 24 uur ook weer meerdere overlijdens door corona te betreuren. In Rheden en Utrechtse Heuvelrug zelfs 3, en verder in Tiel (2) en in Montferland, Oost Gelre, Lingewaard en Doesburg (1).

