Crowdfunding voor uitvaart van jongetje (2) uit Doesburg: ‘Voor onze kleine engel’

Waarom we een M willen en wanneer we er zin in krijgen: Daniël kent de geheimen van de chocolade­let­ter

Waar kruidnoten sinds augustus al in supermarkten verkocht worden, breekt nu de tijd van chocoladeletters aan. Zo’n letter blijft in Nederland met afstand het populairste sinterklaascadeau, er gaan jaarlijks meer dan 20 miljoen exemplaren over de toonbank. Steeds vaker komen ze trouwens via de brievenbus.

2 november