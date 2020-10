De fabriek staat te koop, maar Doesburg kan niet zonder de mosterd: ‘Een goed product, een fenomeen’

Fabriek is een groot woord voor wat het is. Zodra er een bestelling binnen is, gaan Rokus van Blokland en zijn vrouw, eigenaren van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, aan de slag. In een klein heiligdom, waar pottenkijkers met een grap worden geweerd (‘Pas op, mosterdgas’), gaan ze bij een afvulapparaat staan. Is de mosterd, met oude molenstenen gemalen, in een potje gezakt, dan draaien ze er met de hand een deksel op.