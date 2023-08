Depressiviteit en wietgebruik zorgden bijna voor familiedrama met dodelijke afloop: ‘Ik schaam me’

De Arnhemste Henk schreef het ‘Ernemse Volkslied’: ‘Je had Geiten­kamps en Klarendals. Dat vermengde ik met woorden als ‘wurs’ en ‘durs’

Henk ‘the Knife’ Bruysten (77) is de schrijver van ’t Ernemse volkslied. In het ‘Geitenkamps en Klarendals’ nota bene. Arnhemser wordt het niet, zou je denken. ,,Ik zei laatst tegen visite: we gaan even op het platje zitten. Ze keken me aan alsof ik wartaal uitsloeg. Platje is Ernems voor balkon.”