Doesburg is de meest romantische gemeente van Gelderland, volgens ThePerfectWedding

Het historische Doesburg is een idyllisch plaatsje, maar er zijn meer factoren die eraan hebben bijgedragen dat Doesburg door de volgens eigen zeggen meest bezochte trouwsite is aangewezen als de meest romantische gemeente van het land, op de hoofdstad na.

Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat Doesburg een romantisch stadje is om in het huwelijk te treden (wat wel zo is), maar ook een romantische plek voor een weekendje weg, een liefdesavond of een eerste afspraakje. In net iets minder mate geldt dat voor Zutphen (nummer 2 op de Gelderse lijst), Tiel (3), Rozendaal (4) en Arnhem (5). Maar in het geheel niet voor Oost-Gelre en Berkelland, de Gelderse gemeenten die het slechtst scoren op romantische kenmerken.