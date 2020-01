Doesburg neemt afscheid van IJsselbiënnale: ‘We moeten bezuinigen’

‘Wijk Doesburg moet groener, niet grijzer’

7 januari DOESBURG - Meer bomen, niet minder. Dat is wat de raadsfractie van PvdA/GroenLinks in Doesburg wil. Het plan van de gemeente om deze winter zeventig bomen te kappen in de wijk Molenvelden valt dan ook niet in goede aarde. Maak ruimte voor meer groen, aldus PvdA/GroenLinks.