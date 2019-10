Doesburg verklaart oorlog aan rups: extra geld voor bestrijding

Graffiti spuiten als taakstraf in Doesburg: ‘Trots op resultaat’

17 oktober DOESBURG - Prachtig vinden veel Doesburgers de graffiti op het elektriciteitshuisje aan de Kraakselaan. Het is het werk van een 17-jarige Doesburger, die niet met naam in de krant wil en daar heeft hij een goede reden voor; de tiener had iets gedaan dat niet mocht en werd doorverwezen naar HALT.