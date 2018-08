Doesburg verkoopt zichzelf, met dank aan 'social influencers'

Geld voor aanpak wijken in Doesburg en Didam

27 juli DOESBURG/DIDAM - De Bloemenbuurt in Didam en De Ooi in Doesburg krijgen steun van de provincie in het aanpakken en vernieuwen van de wijk. Gelderland heeft een bedrag van 200.000 euro klaarliggen voor zes wijken in de provincie, waarvan Doesburg en Didam er twee zijn.