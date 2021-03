Doesburg vindt komst aardgasloze wijk best spannend: poen zat, maar wat als het misgaat?

Eind vorig jaar was er blijdschap in Doesburg en misschien een beetje jaloezie bij andere gemeenten. De Hanzestad hoort bij negentien gemeenten die door het Rijk zijn aangewezen als proeftuin voor aardgasvrij wonen.



Bijna 4 miljoen euro is er beschikbaar om de komende 8 jaar 920 woningen in de wijk De Ooi te ontkoppelen van het gas. Een enorm bedrag dat diverse gemeenteraadsleden nu plankenkoorts bezorgt. Want wat als het helemaal misgaat?



Is er genoeg draagvlak voor het aardgasvrij maken van de wijk De Ooi in Doesburg? Wat kost het de bewoners en welk risico loopt de gemeente als er tijdens de exploitatie hobbels ontstaan? Het zijn vragen waar de Doesburgse politiek mee zit.