Doesburg wil geen snoep meer bij kassa supermarkt: ‘Dat zijn ongezonde impulsaankopen’

Wachtend bij de kassa wordt nog snel een reep gepakt en op de lopende band gelegd. Een ongezonde impulsaankoop, aldus D66 in Doesburg. ,,Als je lange straat met snoepgoed hebt weten te ontwijken word je bij de kassa alsnog getackeld door een rek met ongezonde snacks”, zegt Sheila Sinay van D66.



In Doesburg wonen relatief veel mensen met overgewicht. In 2020 is gemiddeld 57 procent van de volwassenen van 18 jaar en ouder te zwaar. Voor heel Nederland is het gemiddelde 49 procent. Het percentage in het Hanzestadje was nog hoger, maar dankzij de inspanningen van onder andere gemeente en sportclubs is het de afgelopen jaren iets gedaald. De politiek hoopt dat met een nieuw ‘leefstijlakkoord’ de dalende trend doorzet.