Doesburg zet ouders in om jongeren van alcohol af te houden

Doesburg wil ouders daarom betrekken in de strijd tegen het grote alcoholgebruik onder jongeren in de Hanzestad. Uit onderzoek blijkt dat die meer drinken en op jongere leeftijd dan jongeren in de rest van midden-Gelderland. Het is niet de eerste keer dat onderzoek dit naar voren brengt. Tien jaar geleden werd ook al vastgesteld dat het alcoholgebruik onder jongeren hoog was. Sindsdien is het niet afgenomen. Wat opvalt in Doesburg is dat als jongeren alcohol gebruiken, dat er gelijk veel wordt gedronken. ,,De maat is snel weg en dan schiet het gebruik omhoog’’, zegt de woordvoerster van Doesburg.