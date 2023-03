Doesburgers in De Ooi kunnen 4500 euro subsidie krijgen voor isolatie of warmtepomp

De Ooi telt 845 koop- en huurwoningen uit de jaren 50, 60 en 70. Een behoorlijk deel is matig of slecht geïsoleerd. Doesburg gaat nu eigenaren benaderen van huizen met een laag energielabel, in de hoop dat zij met overheidssteun hun woning willen isoleren tot minimaal label C.



Volgens de gemeente gaat het om honderd tot tweehonderd huizen.

Warmte uit Oude IJssel onhaalbaar

Het plan was om de wijk aardgasvrij te maken met een warmtenet met warmte uit de Oude IJssel. Het Rijk stelde daarvoor 3,8 miljoen euro beschikbaar in 2020. Nadat dat onrealistisch bleek, is een warmtenet met een grote collectieve warmtepomp onderzocht. Ook dat bleek te duur.

Om de rijkssubsidie voor het aardgasvrij maken van De Ooi te behouden, heeft Doesburg eind vorige maand een nieuw plan van aanpak ingediend bij het ministerie.



De gemeente wil de bewoners de komende jaren ondersteunen met energie besparen en het isoleren van hun woning. Wethouder Birgit van Veldhuizen hoopt ruim voor de zomer duidelijkheid te krijgen van Den Haag. ,,Er zijn meer landelijke subsidies die we proberen in te zetten voor deze bewoners.”

Quote Het streven is hele straten van het gas te halen, zodat de netbeheer­der het aardgasnet kan weghalen Birgit van Veldhuizen

Driehonderd huizen van het gas in 2028

Doesburg wil dat in 2028 minimaal driehonderd woningen in De Ooi van het gas af zijn. ,,Dan is er nog wel een gasaansluiting, maar zijn de woningen geschikt voor verwarming met een warmtebron van maximaal 50 graden. Bij aardgasvrij is er helemaal geen gasaansluiting. We streven naar hele straten, zodat het aardgasnet weggehaald kan worden”, zegt Van Veldhuizen. De bedoeling is dat over vijf jaar tweehonderd huizen klaar zijn om aardgasvrij te worden.

Woningservice IJsselland heeft grotendeels dezelfde ambitie als de gemeente: in 2030 moeten alle huurwoningen label A hebben en waar mogelijk aardgasvrij zijn. Die ambitie werkt de woningcorporatie nu uit.

Bewoner Barry Wolsink

Bewoner Barry Wolsink van de Koppelweg denkt niet dat het lukt om De Ooi volledig van het gas af te krijgen. Zelfs niet met financiële steun. ,,De mensen moeten alsnog flink meebetalen. Velen hebben dat geld niet. Bovendien zijn veel huizen hier vanwege slechte isolatie niet voor geschikt voor warmtepompen. Dan moet je nieuw bouwen”, zegt hij.

Een volledig elektrische warmtepomp kost tussen de 10.000 en 25.000 euro, afhankelijk van de warmtebron en de woning. Of Wolsink ooit een warmtepomp neemt? ,,Dat weet ik niet. De laatste jaren heb ik van alles aan mijn huis gedaan. Spouwmuurisolatie, dubbel glas en nu wordt het dak vervangen. Ik heb veel spaargeld gebruikt en mijn hypotheek verhoogd. Mijn gasverbruik is in vijf jaar tijd met ruim de helft gedaald.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.