Doesburgers zijn overlast feesten beu: ‘Wij willen in de zomer wat vaker slapen’

In Doesburg zijn jaarlijks circa veertig kleine en grote evenementen en dat is wel erg veel, vinden diverse binnenstadbewoners.



Nu Doesburg nieuw beleid maakt voor evenementen, trappen ze op de rem en uiten ze hun zorgen. Met twee warme zomers in het achterhoofd en wellicht een hete zomer in aankomst is de maat vol. ,,Wij inwoners van de binnenstad zouden in de zomer echt wat vaker willen slapen. We zijn het lawaai en de drukte beu”, zegt Ineke van Elk, binnenstadbewoner en oud-fractievoorzitter van de VVD.