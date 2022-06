Doesburgse Leo legt monumentaal dak vol zonnepanelen: ‘Anders wil hier geen hond meer wonen’

MET VIDEO In dit museum vind je de sfeer van vroeger: honderden treintjes en autootjes en poppenhui­zen van een eeuw oud

DOESBURG - Het Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum in Doesburg is na een flinke verbouwing weer open. De collectie is enorm: van poppenhuizen uit 1880 tot zeldzame treintjes en autootjes.

31 mei