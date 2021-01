Doesburgse mosterdfabriek verkocht: sprong in het diepe voor 26-jarige Aaltenaar

Bevolkings­groei in de Liemers zet door, Duiven en Doesburg in de min

7 januari ZEVENAAR - De aantrekkingskracht van Zevenaar stuwt de bevolkingscijfers van de Liemers verder op. De bevolking in Zevenaar nam in een jaar tijd met 331 mensen toe tot 44.081. In vijf jaar tijd is het aantal inwoners in de Liemerse regio met iets meer dan 1200 gestegen.