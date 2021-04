Doesburgse Rosalie (21) maakte levensechte streetart van Cruijff, Maradona en Zlatan

Waarom verloor het CDA in de regio? ‘Er was te veel onrust, mensen houden niet van gedoe’

18 maart ZEVENAAR / DUIVEN /DIDAM Van oudsher is het CDA stevig geworteld in de regio. Maar bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag zagen de christendemocraten in Duiven, Westervoort en Zevenaar dat VVD, PVV en D66 flink méér stemmen kregen dan zij. In Montferland staan de christendemocraten nog in de top drie. Ook al verloren ze hier meer dan 1.200 stemmen. Wat ging er mis?