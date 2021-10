Doorgewinterde Ajax-fan Tim vindt in Doesburg gratis kaartjes voor Champions League-kraker

Hillenaar is al zijn leven lang supporter van Ajax. Zelf voetbalt hij bij Angerlo Vooruit en is dat ook blijven doen, nu hij in Nijmegen aan de Radboud Universiteit rechten studeert en daar op kamers woont. Voor Angerlo Vooruit en zijn vrienden is hij vaak in de weekenden in Doesburg bij zijn ouders.



Als doorgewinterde Ajax-fan bezoekt hij vooral de wedstrijden op Europees niveau. ,,In het weekeinde moet ik zelf spelen. Dus het lukt niet om de eredivisiewedstrijden te bezoeken. Voor de wedstrijd van Ajax tegen Borussia hebben we kaarten proberen te krijgen. Maar dat liep zo hard dat we misgrepen. Jammer.”



Hillenaar weet als lid van de Supporters Vereniging Ajax dat de club voorafgaand aan de Europese wedstrijden nog enkele kaarten weggeeft. ,,Dat gebeurt met een soort speurtocht. Op Instagram verschijnen op het account AjaxLife in Story-vorm drie hints die je kunnen leiden naar vrijkaarten. Dat wist ik.”