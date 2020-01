Dreigbrief voor Doesburgers na kritiek op evenementen in binnenstad

video Angerlose basis­school verruilt stoelen voor hometrai­ners en wiebelkruk­ken

20 januari ANGERLO - Bewegend leren is het motto op basisschool De Trompetter in Angerlo. Stoelen zijn ingeruild voor hometrainers, wiebelkrukken, balansborden en yogaballen. Want stil zitten is slecht voor je, dat weet inmiddels iedereen. ,,Bovendien is je brein actiever als je in beweging bent", zegt Armanda Waters, directeur van De Trompetter.