Drenkeling uit water gehaald bij zwembad Doesburg, vrouw in kritieke toestand naar ziekenhuis

La Boucherie in Doesburg heropent: ‘Nieuwe zaak is en blijft spannend’

DOESBURG - Het leeft weer bij La Boucherie in Doesburg. De zaak was dicht sinds de lockdown in oktober 2020, maar is sinds vrijdag weer open. Horecaman Willem-Paul Dekkers uit Arnhem is de nieuwe eigenaar van de bistro in Doesburg.

5 november