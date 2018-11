Duitsers, Belgen en mooi weer zorgen voor meer toerisme in Achterhoek

Duitse otter kan hele Nederland­se populatie redden

20 november DOESBURG - Het is een meisje. En ze komt uit Duitsland. DNA-onderzoek van de uitwerpselen van de otter in de Fraterwaard in Doesburg hebben dat uitgewezen. Ze laat zich nog steeds zien op camerabeelden. En heel even spotte otter-kenner Freek Niewold van Niewold Wildlife Infocentre in Doesburg nog een. ,,Maar die heb ik daarna niet meer gezien.’’