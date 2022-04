Een 45 kilometer auto scoor je vanaf juni in Doesburg: Paul de Vries wordt Ligier-dealer op Beinum-West

De Vries verdient zijn geld al jaren met de online verkoop van auto's; de Stegenaar werkt voor Marktplaats en is de man achter onder andere Nieuweautokopen.nl. Vanaf juni kun je ook ‘live’ een auto van hem kopen op de Leigraafseweg op bedrijventerrein Beinum-West. Of beter gezegd een brommobiel want harder dan 45 kilometer gaan de Ligiers en Microcars van De Vries niet. ,,Brommobielen en auto’s zijn vergelijkbaar. Vergelijkbaar in de zin van verkoop en onderhoud”, legt De Vries zijn keuze uit.

In de zogenoemde Experience Store in Doesburg zijn niet alleen de nieuwste Ligiers te zien. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van het Franse merk, dat ooit een grand prix-winnend formule 1-team was en zich sinds 2008 heeft gespecialiseerd in brommobielen. Ligier verkoopt in Nederland op jaarbasis zo’n 750 exemplaren. De verkoopprijs ligt rond de 17.000 euro.

Quote De brommobie­len worden comfortabe­ler en zijn heel zuinig. Gemiddeld rijdt de Ligier 1 op 30. Dat maakt het wagentje voor veel mensen interes­sant Paul de Vries

De Vries hoopt en verwacht dat het aantal verkochte Ligiers in Nederland gaat stijgen. Nederland vergrijst en dat biedt mogelijkheden. Er komt ook een elektrische brommobiel. ,,De brommobielen worden comfortabeler en zijn heel zuinig. Gemiddeld rijdt de Ligier 1 op 30. Dat maakt het wagentje voor veel mensen interessant. Ik word op 1 juni 50 jaar dus misschien moet ik zelf ook een brommobiel gaan rijden”, grapt hij.

De keuze voor een showroom in Doesburg hangt samen met de woonplaats van De Vries. De ondernemer, ooit begonnen als pompbediende, woont in De Steeg waar hij met zijn vrouw Olga een landelijk woonwinkel runt. ,,Ik wilde dicht bij huis iets starten en kwam langs Doesburg. Daar zitten een aantal autobedrijven bij elkaar. Ik huur daar circa 170 vierkante meter.”

Belangstellenden kunnen naar Doesburg komen voor een proefrit, maar mensen die ver weg wonen kunnen ook online een Ligier kopen. ,,Mensen kunnen op afspraak in Doesburg terecht. Daar hebben we alle modellen en alle kleuren staan. Wat ook kan, en dat gebeurt in de praktijk vaker denk ik, is dat de belangstellenden online een bezoekje brengen. Een facetime- WhatsApp- of Zoom-gesprek behoort tot de mogelijkheden”, aldus De Vries.