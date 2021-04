Een eigen sauna in de zelfgebouwde garage

,,Ik was al heel lang van plan om onze oude, vochtige en veel te kleine schuur af te breken en iets nieuws neer te zetten. Voor mijn werk als technisch directeur bij een machinefabriek reis ik vaak naar het buitenland. Dat maakte het plannen van zo’n grote klus lastig. Door de coronacrisis gaan die reisjes niet door. Ook de oefeningen van de vrijwillige brandweer liggen stil. Op zaterdag met mijn vrienden afspreken zat er ook al niet in, net als het bezoeken van feestjes en festivals.’’



Polman had ineens tijd genoeg om aan zijn schuur te beginnen. Hij vroeg een vergunning aan en schakelde zijn zwager in om te helpen. ,,Pas in november was de vergunning rond en konden we beginnen. Niet ideaal, in die winterse kou, maar ik had nu wel de tijd.’’ Elke zaterdag besteedden de Doesburger en zijn zwager, Eddy van Maren, aan de nieuwe garage.