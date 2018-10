Eetcafé Doesburg blijft nog even open nadat eigenaar beschonken reed

Gasthuis­kerk scoort bij ANWB een 9,28 voor sfeer

15 oktober DOESBURG - Het theater de Gasthuiskerk in Doesburg krijgt maar liefst een 9,28 voor sfeer en uitstraling van leden van de ANWB. Maar dat is onvoldoende om er met een prijs van de ANWB voor het meest gastvrije theater van Nederland vandoor te gaan. De Gasthuiskerk zit niet bij de eerste drie voor theaters in gemeenten met een inwoneraantal lager dan 50.000. De winnaar in deze categorie is het Parkgebouw in Rijssen.