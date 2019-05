Ellen Mulder treedt af als wethouder in Doesburg

Peter Bollen wil ouders ondersteu­nen: ‘Jongeren experimen­te­ren, dat voorkom je niet’

6:45 DOESBURG - Doesburg wil de strijd aan binden met excessief alcohol- en drugsgebruik. Hoe? Door ouders te leren hoe je voorkomt dat hun kinderen gaan binge drinken - in een keer heel veel - en drugs gaan gebruiken. ,,Jongeren experimenteren. Dat voorkom je niet. De vraag is hoe je daarover met je kinderen in gesprek gaat. Wij gaan ouders daarbij ondersteunen’’, zegt Doesburgs wethouder Peter Bollen.