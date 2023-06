Enquête: meer dan vijfhonderd inwoners van Doesburg hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Na de vreugde over de tulpen is er nu de ergernis over de lelijke plastic bloembak­ken

Ze beginnen onderhand een ergernis te vormen: de plastic bakken die her en der in de streek nog staan als overblijfsel van de bloembollenactie van de Zevenaarders Hans Kuijper en John Freires. Al is een deel inmiddels weg, zegt Kuijper.