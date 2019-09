Ethiopisch gezin is weer terug in de woning waar vader Awal overleed door koolmonoxide

Aanvankelijk wilde de familie niet terug naar de plek waar Awal om het leven kwam. ,,Maar ze hebben niet zoveel keus’’, zegt Huseyin Peker, voorzitter van de Anadolu-moskee. De Islamitische gemeenschap in Doesburg ontfermde zich na het tragische incident over het gezin. Awal kwam dagelijks in de moskee om te bidden. ,,We hebben de eerste nacht gezorgd voor onderdak zodat ze geen last hadden van toeschouwers en media’’, vertelt Peker. ,,Meer dan dat en eten geven konden we niet doen. De familie heeft professionele hulp nodig en daar hebben wij niet de kennis en de middelen voor.”

Terug naar Ethopië

Vrijdag was er in de moskee een dienst ter nagedachtenis aan Awal. Dinsdag vindt de repatriëring naar Ethiopië plaats. Awal verliet zijn geboorteland in 2011 omdat het er voor hem niet meer veilig was. Na omzwervingen kwam hij met zijn gezin met twaalf kinderen in 2015 in Doesburg terecht.



Peker: ,,Alle moslims willen in hun eigen land eeuwige rust. De wens van de vader was om in Ethiopië te worden begraven. Hij heeft daar een stuk land.” De oudste zoon van Awal vliegt dinsdag naar Ethiopië. Eenmaal in het Afrikaanse land wordt hij opgevangen door familie.



De familie had volgens Peker geen uitvaartverzekering. Om de repatriëring mogelijk te maken heeft de Islamitische gemeenschap geld ingezameld.