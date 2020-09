Facebook weigert bericht van Gasthuiskerk Doesburg te plaatsen

Brand in woning in Doesburg: oorzaak nog onbekend

12 augustus DOESBURG - In een woning aan de Emmastraat in Doesburg heeft woensdagmiddag om 16.50 uur een brand gewoed waarbij veel rook ontstond. Omdat de bewoner niet bereikbaar was rukte de brandweer met extra wagens uit en is een traumahelikopter opgeroepen .