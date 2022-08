‘Fietsende huisarts' Carel Bakx overleed veel te vroeg, nu heeft hij zijn eigen fietspad: ‘Hij nam de tijd voor iedereen’

Doesburg wil bijzonder werk van Rijksmuse­um naar Grote Kerk halen

DOESBURG - Doesburg wil de Gordon Atlas naar de stad halen. Het bijzondere werk van de geboren Doesburger is nu te zien in het prominente Rijksmuseum in Amsterdam, maar moet zo snel mogelijk in de Grote of Martinikerk in de Hanzestad schitteren.

11 augustus