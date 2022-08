‘Fietsende huisarts’ Carel Bakx wordt nog elke dag gemist: ‘Het was een fantastische kerel’

Carel Bakx was 35 jaar huisarts in Doesburg, van 1977 tot 2012. De Angerloër zou begin 2013 met pensioen gaan, maar werd in augustus 2012 ernstig ziek. Hij overleed nog geen vijf maanden later aan de gevolgen van alvleesklierkanker en werd slechts 64 jaar.



Bakx wordt nog elke dag gemist in Angerlo en Doesburg. Fietsvriend Jan Pons uit Angerlo was woensdag bij de onthulling van het fietspad bij de Koppenberch en sprak lovende woorden over zijn vriend. ,,Ik mis Carel elke dag. Het was een fantastische kerel.”