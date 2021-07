Fietser gewond door aanrijding met auto in Doesburg

Op stap in de Liemers: deze evenemen­ten gaan deze zomer in ieder geval door

23 juni GROESSEN/ZEVENAAR/DOESBURG - De coronaversoepelingen staan voor de deur. Een zomer vol evenementen ligt in het verschiet in de Liemers, te beginnen met een pop-uptheater in Groessen en de Zevenaarse kermis.