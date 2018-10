Fietsster geschept door auto en raakt ernstig gewond in Doesburg

‘Slecht levensge­drag', het nieuwe wondermid­del om cafés aan te pakken

20 oktober DOESBURG - Een kroegbaas in Utrecht kreeg van de gemeente geen vergunning omdat hij twee keer met alcohol op had gereden en omdat hij iemand mishandeld zou hebben. Voor twee van die drie verdenkingen werd hij niet vervolgd. De burgemeester ging te ver, stelde de kroegbaas bij een rechtszaak. Want inderdaad, hij was een keer gepakt met te veel drank op. Een keer. En was dat nou echt reden om zijn zaak te sluiten? Jazeker, oordeelde de Raad van State. De hoogste rechter van het land vond dat burgemeester Jan van Zanen in zijn recht stond. De zaak ging dicht.