‘Gazelle-gevel’ voor nieuwe appartementen in Doesburg

Natalini

Qua uitstraling moet de nieuwbouw in de Hanzestad in de buurt komen van de nieuwe IJsselkade van architect Adolfo Natalini uit 2005. De Sluyswachter is met iets meer dan vijftig woningen en appartementen kleinschaliger, maar niet minder bijzonder, zegt Sjoerd Assink van Rebo ERA Makelaars. ,,Architect Dominic Dirkse van den Heuvel is opgegroeid in Dieren. ,,Hij heeft goed gekeken naar de gevel van de Gazelle-fabriek uit 1892. Met de vele raampartijen.’’

‘Veel interesse’

De bouwlocatie is een voormalig bedrijventerrein waar tot 2017 de stadswerf en milieustraat waren gevestigd. De verkoop van de appartementen en woningen die gebouwd worden in fase I (38 wooneenheden) begon vorige maand.



Ondanks de coronacrisis heeft Assink niets te klagen. ,,Er is veel interesse. Van zowel de woningen als de appartementen is nu al meer dan de helft verkocht. Zodra 70 procent is verkocht, kan de bouw van start gaan.’’



De prijzen van de appartementen variëren van 315.000 tot 669.500 euro, die van de woningen van 265.000 tot 335.000 euro. Fase II van De Sluyswachter bestaat uit zestien appartementen. Wanneer de bouw daarvan begint, is nog niet bekend.