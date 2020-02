Geboren in 1944 en pas je 19e verjaardag vieren? Deze volwassen Gelderlanders worden vandaag 19, 12, 8 en 5

Peter Troost uit Doesburg beleeft gekke dagen. Voor de twaalfde keer mag hij zijn echte verjaardag vieren, in jaren is hij al 48. Zijn verjaardag op 29 februari was voor de familie aanleiding om weer eens groots uit te pakken. Een ongeluk gooide echter roet in het eten.



Op Valentijnsdag raakte Troost betrokken bij een ongeluk. Hij brak zijn knie en zijn enkel op verschillende plaatsen en moet nu in bed blijven liggen. ,,Ik had het anders voorgesteld. Nu blijft het met koffie en gebak en familie. Het is niet anders dan dat ik gewoon weer vier jaar moet wachten.’’



In andere jaren viert hij zijn verjaardag steevast op 1 maart. ,,Maar het heeft toch wel wat om het op de 29-e te vieren. Vroeger was het ook bijzonder. Dat weet ik nog goed. Dan hadden ze acties in de krant, mocht je als schrikkelkind gratis eten in een restaurant. Maar dat hoeft nu niet meer.’’