Gefilmde stenengooier café Doesburg meldt zich niet, eigenaar doet aangifte bij politie

DOESBURG - Een ruitje ingooien van een restaurant waar mensen zitten te eten. Roy Kappert, eigenaar van De Waag in Doesburg, is boos en heeft aangifte gedaan bij de politie.

Kappert denkt te weten wie de dader is en heeft een naam doorgegeven bij de politie. Hij wacht het onderzoek nu af. De vandaal werd op zaterdag 24 september gefilmd door de beveiligingscamera van het etablissement in de oude binnenstad van Doesburg. In het bijzijn van twee vrienden gooide hij een steen door het raam op de bovenverdieping van stadsbierhuys De Waag.

Quote De stoere knaapjes hebben zich niet gemeld en denken de dans te ontsprin­gen. Van de werper hebben we een naam waartegen inmiddels ook aangifte is gedaan Roy Kappert

Gelukkig was er geen letsel, maar Kappert vindt niet dat de actie onbestraft mag blijven. Hij zette een bericht op Facebook en riep de drie jongens die op beeld staan op zich te melden zodat de schadeafhandeling geregeld kon worden. Maar het bleef stil en daarom is hij naar de politie gegaan. ‘De stoere knaapjes hebben zich niet gemeld en denken de dans te ontspringen. Van de werper hebben we een naam waartegen inmiddels ook aangifte is gedaan. Over de andere twee kunnen we nog tips gebruiken’, schrijft hij in een update.

De reden van de vernieling? De jongens op beeld zijn niet binnen geweest, dus ontevreden klanten kunnen het niet zijn, aldus Kappert. ,,De jongens staan een poosje voor de deur en dan wijst er eentje naar De Waag en vervolgens gooit de ander een steen. Zo van, dat durf je niet. Het lijkt op de doen, durven en de waarheid-challenge.”

De Waag is een rijksmonument en is in 1478 in gebruik genomen. Volgens het Guinness Book of Records zou dit de oudste in gebruik zijnde horecagelegenheid van Nederland zijn.

Volledig scherm Stadsbierhuys De Waag in Doesburg. © theo kock persfotografie