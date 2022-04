Geheim agent Ubbink krijgt plekje in Doesburgse canon: ‘Ben had ook graag de Willems-Orde ontvangen’

Gezocht wegens straatroof in 1943: Ben Ubbink uit Doesburg. De 22-jarige verzetsman is ontsnapt uit de gevangenis in het Brabantse Haaren en de Duitse bezetter hangt overal pamfletten op. Degene die Ubbink aangeeft, krijgt 500 gulden beloning. Een enorm bedrag in die tijd. Maar Ubbink weet met succes opnieuw Engeland te bereiken.



Iemand beroofd op straat had Ubbink trouwens niet. Dat was een leugen van de Duitsers. Het ware verhaal is dat Ben Ubbink een verzetsstrijder en Engelandvaarder was. Hij was door de Britten opgeleid tot geheim agent. Direct na aankomst in Nederland was hij opgepakt, maar hij wist met medegevangene Pieter Dourlein te ontsnappen uit de gevangenis in Haaren.