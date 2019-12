Gekrijs, poep en andere overlast: laten lastige roeken zich verjagen met een laser?

Sinds de beesten vorige week zijn ‘lastiggevallen’ met een laserlicht, zijn de roeken niet meer te vinden op de begraafplaats. Ze vertrokken direct nadat een ecologisch adviesbureau tijdens de avondschemering in de bomen scheen. Sindsdien zitten ze vooral in de hoge bomen bij de sluis, even verderop.



Een groot succes, zo lijkt. De roeken zorgen namelijk al decennia voor overlast in het centrum van de Hanzestad, waar geklaagd wordt over geluidshinder door het gekraai. ,,De omvang van de overlast is lastig te definiëren. We krijgen twee tot vijf meldingen per jaar, maar aangenomen mag worden dat de overlast groter is dan het aantal meldingen”, meldt een gemeentewoordvoerster.