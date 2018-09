Geldboete voor vrouw die hond in benauwde auto achterliet

ARNHEM/ DOESBURG – Een 47-jarige vrouw uit Duitsland is vrijdag veroordeeld omdat zij haar Duitse herder hartje zomer twee uur lang in een afgesloten auto had achtergelaten in Doesburg.

De vrouw was niet aanwezig op de zitting bij de politierechter. Bij de politie vertelde ze dat ze de hond vergeten was. Het gebeurde in juli 2016. Buiten was het negentien graden. In de benauwde auto was de temperatuur opgelopen tot dertig graden. De hond was helemaal sloom geworden.

,,Het had gemakkelijk tot oververhitting kunnen leiden”, aldus de officier van justitie. Hij houdt de vrouw verantwoordelijk, of ze het dier nu vergeten was of niet, en eiste een geldboete van 260 euro. De vrouw kreeg eerder al een strafbeschikking, waar ze niet op had gereageerd.

De politierechter houdt de vrouw ook verantwoordelijk. ,,Het is algemeen bekend dat de temperatuur in een auto flink kan oplopen. Het is duidelijk dat de hond daar last van had. Toen het werd ontdekt is hij snel bijgekomen. Een bakje water en toen ging het weer. Maar het ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid.”