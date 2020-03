Groter schip voor Doesburgse terminal: per jaar duizenden containers naar Rotterdamse haven

'Racebaan' in buitenge­bied Doesburg moet in september veiliger zijn

5 maart DOESBURG - Bewoners van de Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe-Eekstraat hebben er jaren op gewacht, maar nu is het zover. De ‘racebaan’ in het buitengebied van Doesburg gaat op de schop. ,,We hebben een stuk tuin moeten verkopen, maar we zijn er blij mee”, zegt Bram Venema.