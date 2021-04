Harrie van Ussen (1955-2021): geliefd als buschauffeur en verzorger van SC Doesburg

Voorzitter van ‘Liemerse LTO’ blij met boerenver­zet tegen drugscrimi­ne­len: ‘Speelt overal’

23 april ZEVENAAR/ DIDAM - Dat de politie met agrariërs en andere ondernemers in gesprek gaat over ondermijning, juicht LTO Noord afdeling De Liemers Montferland alleen maar toe. ,,Eigenlijk zouden boeren het zó goed moeten hebben dat ze niet gevoelig zijn om met louche mensen in zee te gaan", stelt voorzitter Gerard Holleman. ,,Maar dat is niet altijd het geval.”