Heldere dag in Doesburg

Wc bij zwemplas wéér met poep besmeurd en overal vies toiletpa­pier: ‘Dit kan echt niet meer’

Van een met poep besmeurde wc-pot tot rondslingerend wc-papier met ontlasting. Het zwemseizoen is amper begonnen of de openbare wc bij recreatieplas De Breuly in Oud-Zevenaar is alweer een zwijnenstal.