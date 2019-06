Het excuus ‘geen geld’ zorgt in Doesburg voor tekort van 1,5 miljoen euro

Toilet op De Bleek weinig bezocht, openbaar poepen en plassen in Doesburg onzeker

31 mei DOESBURG - Het openbare toilet bij parkeerplaats De Bleek in Doesburg wordt minder vaak gebruikt dan de gemeente gehoopt had. Vooraf was er gerekend op 6.000 betalende toiletbezoeken per jaar, maar in de werkelijkheid ligt dit aantal rond de 3.300.