Hij wilde vader aan het mes rijgen, familiedrama nét voorkomen: zoon moet van rechter in behandeling

Hond bijt jongetje (5) in gezicht: politie zoekt twee mogelijke baasjes die doorliepen

Een jongetje van 5 jaar is zondagochtend aan de Koolmeesstraat in Didam in zijn gezicht gebeten door een hond. De eigenaren van de hond liepen na het incident gewoon verder, zonder zich kenbaar te maken of het jongetje naar huis te brengen. De politie zoekt hen.