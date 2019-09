Hoe een kolenbarbecue leidde tot de dood van een Doesburger

1. Wat is er precies gebeurd?

Bij de hulpdiensten kwam woensdagmorgen een alarmerende melding binnen: meerdere mensen in een huis aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg waren onwel geworden. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van koolmonoxidevergiftiging. De 61-jarige vader van het getroffen gezin uit Ethiopië kwam om, de 45-jarige moeder en een kind van 7 werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar.



De brandweer en politie dachten meteen aan een falende cv-ketel, omdat koolmonoxide meestal vrijkomt als er iets mis is met de verwarmingsketel. Bij het daaropvolgende onderzoek dat twee dagen heeft geduurd, is ook specifiek gekeken naar defecten aan de cv-installatie, maar die zijn niet gevonden. Uiteindelijk bleek een op houtskool gestookte barbecue die binnen was ontstoken, oorzaak van de de koolmonoxidevergiftiging. Buren hadden niet opgemerkt dat er binnen een barbecue had gebrand.