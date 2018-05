'Hoi Anna en Max, wij gaan het poepspeeltuintje schoonmaken'

Dat Max (7) en Anna (4) de speeltuin bekeken, was na een bezoek zaterdag aan het centrum. Ze beklommen de Martinitoren en zagen vanuit grote hoogte het speelveldje liggen. ,,Het speeltuintje kenden zij niet en ze wilden het graag ontdekken’’, zegt de gemeentevoorlichter. ,,Toen ze weer beneden waren, bleek de speeltuin heel dicht bij hun huis te liggen, maar zagen ze meteen dat je er helemaal niet zo fijn kunt spelen, vanwege de hondenpoep, het onkruid en de verouderde toestellen.’’



Daarop besloot het duo in de pen te klimmen. Of, liever gezegd: hun papa, want die stelde de brief op. ,,De vader zei dat zijn handschrift kennelijk niet al te best is, omdat wij 'Max' als 'Kaj' hadden gelezen’’, zegt de woordvoerder met een glimlach.



Doesburg inventariseert het derde kwartaal van dit jaar welke speeltuintjes verouderd zijn en niet veel meer gebruikt worden. Gekeken wordt dan ook welke veldjes behouden blijven dan wel verdwijnen. Anna's en Max' speeltuin wordt dus snel schoongemaakt en mogelijk snel vernieuwd.