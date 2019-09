Houtskoolbarbecue in huis oorzaak koolmonoxidevergiftiging Doesburg

video ‘CV-ke­tels in Doesburg al jaren niet gekeurd’

0:07 DOESBURG - Boze huurders van Woonservice IJsselland in Doesburg willen dat hun cv-ketels vaker worden gecontroleerd en dat er koolmonoxidemelders worden geplaatst. Volgens diverse huurders is hun installatie in 2012 voor het laatst gecontroleerd.