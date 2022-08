Huisarts Carel Bakx wordt nog elke dag gemist

DOESBURG - In Doesburg is een fietspad vernoemd naar de in 2013 overleden huisarts Carel Bakx. Echt super, zegt weduwe Dorothé. ,,Carel heeft duizenden fietskilometers in de benen.”

Carel Bakx was 35 jaar huisarts in Doesburg, van 1977 tot 2012. De Angerloër zou begin 2013 met pensioen gaan, maar werd in augustus 2012 ernstig ziek. Hij overleed nog geen vijf maanden later aan de gevolgen van alvleesklierkanker en werd slechts 64 jaar.

Bakx wordt nog elke dag gemist in Angerlo en Doesburg. Fietsvriend Jan Pons uit Angerlo was woensdag bij de onthulling van het fietspad bij de Koppenberch en sprak lovende woorden over zijn vriend. ,,Ik mis Carel elke dag. Het was een fantastische kerel.”

Dat huisarts Bakx nog niet vergeten is, weet Dorothé maar al te goed. Ze woont nog steeds in Angerlo en wordt op straat regelmatig aangesproken door oud-patiënten en bekenden van Carel. ,,Heel veel mensen hebben fijne herinneringen aan hem. Carel had geen 9-tot-5-mentaliteit en nam alle tijd voor iedereen”, vertelde ze.

Bij de onthulling van het straatnaambord aan de Oude IJssel in Doesburg waren familie, vrienden, oud-collega's en wethouder Birgit van Veldhuizen aanwezig. Na een korte speech en officiële onthulling proostte het gezelschap op de oud-huisarts. ,,Het is druk en dat doet mij goed”, zei Dorothé.

Fietsclub DNL

Het verzoek om het fietspad tussen de Koppenberch en de Koppelweg naar Carel Bakx te vernoemen kwam vanuit oud-collega’s, onder wie voormalig huisarts Virgine Gulikers. Bakx was een fanatiek sporter en leefde gezond, hij fietste regelmatig van huis naar werk. Het fietspad had nog geen naam. ,,Er was al een vleugel van huisartsenpraktijk De Linie naar Carel vernoemd en ook een insectenhotel bij De Linie draagt zijn naam, maar nu heeft Carel ook een eigen fietspad en daar zijn we ontzettend blij mee”, zei Gulikers.

Duizenden kilometers heeft Bakx gefietst, zo gaf Dorothé aan. Hij fietste van Angerlo naar Doesburg, maar ook vaak van Angerlo naar Nijmegen, waar hij als huisartsonderzoeker verbonden was aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud. En hij zat dikwijls op de racefiets met zijn vrienden van fietsclub DNL (Doortrappen Niet Lullen). Zo nam hij met onder meer Jan Pons deel aan een clinic van Henk Lubberding in de Elzas.

Het straatnaambord werd onthuld door Bakx’ zoon Lukas. Hij verwijderde de Doesburgse vlag van het blauwe bord en pakte daarna snel zijn moeder en twee zusjes Nina en Fanny vast. Het was een emotioneel moment voor allen. De datum van de onthulling is heel bewust gekozen: 17 augustus. De geboortedag van Bakx.

Bakx voelde zich op zijn verjaardag exact 10 jaar geleden zich niet goed in orde. Hij gaf aan de volgende dag bij een collega langs te gaan voor een onderzoek. Hij bleek ernstig ziek en overleed op 1 januari 2013.

Pons was nog nooit bij de Koppenberch in Doesburg geweest en dat terwijl hij toch al 30 jaar in Angerlo woont. Hij had kippenvel. ,,Ik heb dit stukje Doesburg nu ontdekt en ga dit lusje zeker regelmatig fietsen. Dat is ook wat Carel gewild zou hebben. Hij was iemand die anderen aanspoorde om een extra lusje te fietsen, ook als het regende.”

In 2011 werd Bakx benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door de toenmalig burgemeester van Doesburg Kees Luesink.