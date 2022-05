In dit museum vind je de sfeer van vroeger: honderden treintjes en autootjes en poppenhuizen van een eeuw oud

Het Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum in het Doesburgse Gildehof heeft een metamorfose ondergaan. Een groep van circa tien vrijwilligers heeft de ruimten opnieuw ingericht. ,,Ik heb mij hier flink kunnen uitleven”, zegt Harrie van Amerongen (72) uit Doesburg.



Het museum kreeg eind vorig jaar de beschikking over de ruimte waar tot voor kort de azijnmakerij van de Doesburgsche Mosterdfabriek zat. Daar is flink gezaagd en getimmerd en het resultaat mag er zijn: er is een oud dorpsplein nagebouwd met kerkje en winkels.