Ina trouwde honderden mensen en krijgt nu de Doesburgse erepenning

Timmer (75) kreeg de penning uit handen van loco-burgemeester Stan Hillenaar in café Bruut. De Doesburgse had de afgelopen decennia tal van functies: ze was gemeenteraadslid van de PvdA in Doesburg, fractiesecretaris, bestuurslid van de bibliotheek en voorzitter van het carilloncomité.



Ook was Timmer penningmeester van het bestuur van Humanitas in Doesburg, bestuurslid van Stichting zwembad Den Helder, lid van de raad van Beheer Scholengemeenschap Het Rhedens en voorzitter van de stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) én van gymvereniging Vitaal Doesburg.

Nog steeds maakt Timmer, in samenwerking met de VVV Doesburg, een wandeling langs de vele beelden in Doesburg. Belangstellenden kunnen zich daarbij aansluiten. Ook is ze een actief lid van de zwerfafvalbrigade in het Hanzestadje en trouwambtenaar in Doesburg, Rheden en Arnhem. Timmer heeft honderden huwelijken gesloten.

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Volledig scherm Ina Timmer uit Doesburg krijgt van wethouder Stan Hillenaar de erepenning van het Hanzestadje en de daar bijhorende oorkonde. © Arie Niks

