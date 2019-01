Inbreker geeft zichzelf aan in Doesburg: ‘Ik wil mijn fouten recht zetten’

De Liemers groeit, met dank aan Montfer­land

3 januari ZEVENAAR/DIDAM - Het aantal inwoners van de Liemers groeit nog altijd, en die stijging is vooral te danken aan de gemeente Montferland. Die zag het aantal inwoners in een jaar tijd met liefst 457 inwoners groeien, naar 36.084 per 1 januari. Grootste daler is de gemeente Doesburg. Die telt bijna tweehonderd inwoners minder dan een jaar geleden.